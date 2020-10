Auf der Übersichtskarte des Kreises Warendorf sind die Städte Sendenhorst und Drensteinfurt in die Alarmfarbe „Rot“ getaucht. Am Montagmittag meldete das Gesundheitsamt des Kreises elf akute Corona-Fälle in Sendenhorst und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 83,6.

Zu dieser Zeit, so Bürgermeister Berthold Streffing auf Nachfrage unserer Zeitung, befanden sich 33 Personen aus 17 Haushalten in Quarantäne. Dabei handelte es sich unter anderem um 17 Kontaktpersonen und sechs Reiserückkehrer aus Risikogebieten.

„Wir müssen das in den Griff bekommen“, so Streffing, der an die Bürger appelliert, derzeit auf private Veranstaltungen zu verzichten. Über die inzwischen eingeführte Meldepflicht privater Veranstaltungen seien ihm derzeit aber lediglich zwei Anmeldungen bekannt, führt er aus.

In Abstimmung mit Ordnungsamtsleiter Wolfgang Huth sei inzwischen der Sicherheitsdienst wieder mit mehr Stunden aktiviert worden. Dieser soll öffentliche Plätze und Geschäfte aufsuchen und weiter über vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahmen informieren, also Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Auch in Gastwirtschaften werde wieder verstärkt die Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrolliert, so Streffing.

Was die Grundschulen angehe, gebe es dort derzeit keine infizierten Schüler, habe eine aktuelle Abfrage ergeben.

„Wir werden aber sicher auch über die Öffnung des Hallenbades und die Angebote der Sportvereine vor dem Hintergrund der Entwicklung nachdenken müssen“, so der Bürgermeister. Auch Kultur- und VHS-Veranstaltungen würden in den Blick genommen und geprüft, was angesagt sei.

Für den Betrieb in der Verwaltung und in der Verwaltungsnebenstelle werde es derzeit keine weiteren Maßnahmen geben, so Streffing. Allerdings sei es wohl nicht möglich, für die konstituierende Sitzung des Rates einen angenehmeren Raum, etwa die Aula der Realschule, zu nutzen. „Dafür werden wir wohl wieder die Westtor-Sporthalle nutzen müssen“, so der noch amtierende Bürgermeister.