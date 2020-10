Gerüchte sind mal schnell in die Welt gesetzt, und am besten tritt man ihnen wohl entgegen, indem man den fragt, um den es geht: Und so stellt Gerd Wilpert auf Nachfrage unserer Zeitung, ob es an der Realschule einen Corona-Fall beziehungsweise einen Verdachtsfall gebe, klar: „Nein, es gibt keinen Fall an der Realschule.“ Es seien zwar vier Schüler vorsorglich in Quarantäne, doch an der Schule gebe es keinen Fall. „Alles läuft normal.“

Am gestrigen Mittwoch fand wieder ein Testtermin durch eine ortsansässige Ärztin für das Kollegium der Schule statt. Diese Tests werden zunächst bis zu den Ferien im 14-Tage-Rhythmus durchgeführt.

Mit Blick auf die steigenden Fallzahlen im Umfeld habe man aber beschlossen, für alle Jahrgangsstufen die Maskenpflicht im Unterricht wieder anzuordnen, erklärt der Schulleiter. „Wir hoffen, dass wir so die Zeit bis zu den Ferien, die am Wochenende beginnen, gut überstehen“, so Wilpert.

Wie es nach den Ferien weitergeht, weiß er noch nicht. Da stehe noch die Weisung des Schulministeriums aus. Etwa in Bezug auf den Sportunterricht. Der war bislang nur draußen möglich. Doch nun folgt der Winter. „Es wird wohl so sein, dass immer nur eine Klasse in unserer Sporthalle unterrichtet werden kann“, so Wilpert. Der Umkleidebereich bietet nicht mehr Platz.

Neben den notwendigen Hygienekonzepten habe die Realschule auch ein Vorsorgekonzept erstellt, zu dem auch ein Notfall-Plan gehört. Dieser umfasse die Maßnahmen, die getroffen werden müssten, sollte es zur Schulschließung kommen. „Da haben wir die Eltern mit ins Boot geholt und einen Maßnahmenkatalog erarbeitet“, so der Schulleiter abschließend.