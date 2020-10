Caruso, der siamesische Kampffisch, bekommt so gut wie kein anderer mit, was Matthias Schmidt auf seinem Klavarium anstellt. Der Musiker aus Sendenhorst-Albersloh hat in ein Klavier ein Aquarium gebaut. Ein Möbel, in dem man nicht nur Fische züchten, sondern auf dem man auch wunderbar musizieren kann. Und Matthias Schmidt kann wunderbar musizieren.