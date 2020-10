Die „Mutter“ der Albersloher Kanuten

Die Veranstaltung, die eigentlich für März geplant gewesen war, wurde Corona-bedingt verschoben und fand nun im Landschaftspark Duisburg-Nord unter besonderen Bedingungen statt. Es konnte nur mit wenigen Gästen, mit Abstand und mit Gratulation ohne Handschlag gefeiert werden. Doch Maria Walkowski erzählt trotz allem mit Begeisterung von dieser Ehrung. Und auch wenn es keine frischen Blumen für die zu ehrenden Frauen gab: Alle freuten sich über einen Blumen-Gutschein.

„Unsere Sonderauszeichnung für das ,Lebenswerk Sport‘ vergeben wir in diesem Jahr an eine Frau, die sich seit mehr als 30 Jahren im Ehrenamt engagiert“, hieß es in der Laudatio für Maria Walkowski, die im Jahr 1989 gemeinsam mit sechs weiteren Mitstreitern einen „Kanu-Verein an dem kleinen Fluss Werse im Münsterland“ gegründet habe. LSB-Präsident Stefan Klett blickte auf das Wirken der Geehrten in den vergangenen 30 Jahren zurück.

Die begeisterte Kanutin habe damals erkannt, dass in ihrem Ort der Einstieg in diesen Sport – insbesondere für interessierte Kinder und Jugendliche – durch drei wesentliche Hürden erschwert wurde: die weite Entfernung zum nächsten Verein, die Verfügbarkeit von Material, insbesondere von Booten und Paddeln, die in der Anschaffung recht teuer sind, sowie Gelegenheit und Ort, andere interessierte und begeisterte Kanusportler zu treffen und kennenzulernen.

Keller zum Bootslager umfunktioniert

Nach der Gründung des Vereins wurde die erste Hürde, die räumliche Entfernung, schnell aus dem Weg geräumt: Kurzerhand wurde der Keller der Familie Walkowski zum Bootslager umfunktioniert.

Im direkten Anschluss beseitigte der Club Hürde zwei, die Verfügbarkeit von Material, und schaffte die ersten acht Vereinsboote an. „Unsere Preisträgerin hatte übrigens die Idee, alle Kanus auf den Namen ‚Werse‘ mit einer durchlaufenden Nummer zu taufen. Auch heute noch, fast 30 Jahre später, hält der Verein an dieser Idee fest: Mittlerweile ist er bei ,Werse 50‘ angelangt“, schmunzelte der Laudator.

Hürde drei war ebenfalls schnell überwunden: 1990 beantragte der Verein Übungsstunden im nahe gelegenen Sendenhorster Hallenbad. Seitdem trainieren die Kanuten dort in den Wintermonaten. Sie lernen grundlegende Sicherheitstechniken oder üben die „Eskimorolle“, das heißt, die Basistechniken, die sie für ihre Sonntags- und Vereinsfahrten benötigen.

Sohn Alexander habe sich erinnert, dass seine Mutter als Vorstandsmitglied zu den Anfangszeiten des Clubs zunächst ziemlich viel Aufklärungsarbeit leisten musste, um überhaupt die nötigen Genehmigungen zu bekommen, berichtete Klett. Für die meisten Ratsmitglieder in ihrer Stadt war diese Randsportart vollkommen unbekannt. So musste sie diese erst einmal davon überzeugen, dass der Verein mit seinen Booten nicht das örtliche Schwimmbad „entern“ wollte. Ihre Beharrlichkeit hatte Erfolg, und bis heute gestalte sich die Kooperation mit der Kommune vollkommen reibungslos.

„ Die Jugendarbeit lag ihr sehr am Herzen. Die Jugendarbeit lag ihr sehr am Herzen. “ Alexander Walkowski

In den Folgejahren habe sich Maria Walkowski stark für Kooperationen mit Schulen in der Umgebung engagiert. Nun können Klassen im Rahmen von AGs oder anderen Veranstaltungen das Material des Vereins nutzen. „Die Jugendarbeit lag ihr sehr am Herzen“, berichtet Alexander Walkowski.

Mit dem Kanusport verbindet die Preisträgerin gleich zwei ihrer Leidenschaften: für den Sport und für die Natur. Für sie war immer schon klar, dass diejenigen, die diese Natursportart ausüben, auch für den Erhalt der Natur eintreten sollten, fasste Stefan Klett zusammen. So sei es naheliegend gewesen, dass sie 1997 die Federführung einer Gewässerpatenschaft für die Werse und den Ahrenhorster Bach, der in die Werse mündet, übernahm. Seitdem befreien die Freiwilligen des Clubs, gemeinsam mit anderen Vereinen, ein Mal im Jahr die Werse von Unrat. Um anderen die Nachahmung zu erleichtern, gab es gleich einen Leitfaden mit Tipps und Informationen für die Planung und Durchführung von Gewässerreinigungen.

Diese erfolgreiche Entwicklung des Albersloher Kanu-Clubs habe die Preisträgerin oft federführend initiiert oder unterstützt: Von 1991 bis 1994 als stellvertretende und von 1995 bis 2010 als Vorsitzende.

Ehrenmitglied und Mitglied des Ehrenrates

Auch heute – mit 76 Jahren – unterstützt sie den Verein noch als Ehrenmitglied und Mitglied des Ehrenrates. Sie nimmt immer noch regelmäßig an den Sonntags- und Mehrtagesfahrten teil und hat für alle Mitglieder immer ein offenes Ohr. „Sie ist nicht nur die ,Mutter‘ unseres Vereins, sondern auch unsere gute Seele“, so die einhellige Meinung der Albersloher Kanuten.

Maria Walkowski ist begeistert. „Die Veranstaltung war wirklich toll“, blickt sie auch auf die anerkennende Laudatio zurück. Scherzend meint sie: „Ich war selbst überrascht, was ich alles in all den Jahren im Verein gemacht habe.“

Im Interview nach der Laudatio musste sie auf die interessierten Nachfragen von LSB-Präsident Stefan Klett und Moderatorin Gisela Steinhauer dann einige Punkte noch einmal genauer erläutern: etwa, wie groß ihr privater Keller sei, in dem die Vereinsboote in den ersten Jahren gelagert wurden, und wie sie die Stadt doch noch überzeugen konnte, dass der Verein im Winter mit den Booten im Schwimmbad trainieren darf. „Wir sind einfach in der Ratssitzung mit unseren Booten erschienen und haben so unser Anliegen vorgebracht“, erklärte die Albersloherin.