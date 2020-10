In den Unternehmen in Sendenhorst und Albersloh arbeiteten im vergangenen Jahr 6688 Menschen. Unter ihnen waren 3016 Sendenhorster und Albersloher. Ein paar Hundert mehr, nämlich 3672 Erwerbstätige, sind zur Arbeit nach Sendenhorst eingependelt. Das hat das Statistische Landesamt am Dienstag mitgeteilt.