In der Realschule St. Martin sieht man sich gut gerüstet für den Schulstart am Montag nach den Herbstferien. „Wir haben ja schon vor den Ferien die Maskenpflicht auch im Unterricht wieder eingeführt“, so Schulleiter Gerd Wilpert . Das bleibe nach der Anordnung durch das Land nun natürlich auch so. Außerdem habe man sich noch einige organisatorische Änderungen überlegt und werde in der erste Woche testen wie die in allen Schulräumen installierten CO-Melder reagieren. „Wir werden sehen, ob diese Melder, die mit einem Ampelsystem funktionieren, vielleicht mehr Sinn machen, als sich da nach der Uhr zu richten“, erklärt Gerd Wilpert. In der Realschule können in allen Räumen die Fenster geöffnet werden. Außerdem sei dort, wo es eine Lüftungsanlage gebe, etwa in der Sporthalle oder im Informatikraum, die Lüftung auf Außenluftbetrieb umgestellt worden. „Dort wird also frische Luft von außen angesaugt, erwärmt und dann nach innen abgegeben“, erklärt der Schulleiter. Dennoch werde den Schülern zusätzlich empfohlen, sich wärmer anzuziehen. „Es ist aber nicht so, dass überall ständig die Fenster auf Kipp stehen und die Räume stark auskühlen“, beschreibt er weiter. Beim sogenannten Stoßlüften, etwa wenn es der CO-Melder empfiehlt, wird zwei, drei Minuten durchgelüftet. Dabei kühle der Raum nicht sehr stark aus.

Darüber hinaus wurde organisatorisch noch an einigen Schrauben gedreht. So werde beispielsweise die erste große Pause für die Klassen versetzt stattfinden, ebenso der Mensazugang. Die Lehrer werden sich weiter von einer Ärztin aus der Stadt vor Ort in Abständen testen lassen. „Der nächste Testtermin findet in der kommenden Woche statt“, so Wilpert.

Dass es zum 1. November an der Realschule neue Stundenpläne gebe, habe übrigens nichts mit Corona zu tun, wie einige vermuten, erläutert Wilpert. „Das hat mit dem Wechsel der Referendare zu tun und ist bei uns seit vielen Jahren normal.“