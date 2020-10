Etwa drei Wochen früher als geplant kann die Kreisstraße 33 in Albersloh am Montag, 26. Oktober, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt der Kreis Warendorf mit. Die neue Brücke über den Westerbach ist fertiggestellt. Nachdem am Freitag der Brückenbereich noch eine neue Asphaltdecke erhalten hat, sind die Arbeiten beendet.

Drei Monate schneller als geplant

Die K 33 verbindet die Orte Albersloh und Alverskirchen. Die Straße war seit Mitte April in Albersloh wegen der Brückenbauarbeiten gesperrt. Deshalb mussten die Verkehrsteilnehmer Umleitungen über die Landesstraßen 520 und 585 (Wolbecker Straße) in Kauf nehmen. Die Bauarbeiten waren ursprünglich bis Mitte November terminiert.

Neubau statt Sanierung

Eine Überprüfung der Brücke, die im Jahr 1950 gebaut worden war, hatte im Jahr 2017 ergeben, dass eine umfangreiche Sanierung oder ein Neubau notwendig ist. Das alte Bauwerk mit einer Breite von 8,90 Metern wurde durch ein komplett neues mit einer Gesamtnutzbreite von 12,30 Meter ersetzt. Die Brücke wurde so geplant, dass der Bau eines Radweges auf der Ostseite möglich ist.

Die Kosten der Baumaßnahme betragen etwa 532 000 Euro. Hiervon werden rund 60 Prozent durch die Bezirksregierung Münster gefördert, heißt es im Bericht der Kreisverwaltung.