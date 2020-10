Es wird einen Wunschbaum geben. Aber der wird diesmal nicht im St.-Josef-Stift stehen, wo er beim traditionellen Basar des Rheumaverbandes stets für großen Zuspruch sorgte. Denn der Basar kann natürlich vor dem Hintergrund der Corona-Entwicklung nicht in der bisherigen Form stattfinden.

Dennoch will der Verein FIZ auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass Kinder aus finanziell schwachen Familien ein Weihnachtsgeschenk erhalten. Dafür müssen die Initiatorinnen allerdings improvisieren. „Wir glauben ganz fest daran, dass die Wunschbaum-Aktion, die mit Hilfe der Menschen in der Stadt seit acht Jahren so viel Freude bringt, auch unter diesen erschwerten Bedingungen ein Erfolg sein kann“, heiß es auf dem Flyer zur Aktion, die ab sofort an vielen Stellen ausliegt.

Am Freitag, 27. November, steht das Team von 9 bis 12 Uhr mit einem Baum auf dem Wochenmarkt. Dann können jene Menschen, die andere Kinder beschenken wollen, eine Karte vom Baum „pflücken“. Am Samstagmorgen, 28. November, ist das von 10 bis 12 Uhr ebenfalls möglich. Zudem können Interessierte ab sofort Karten in der neuen Kontaktstelle des Vereins an der Kirchstraße 19 mitnehmen. Die Öffnungszeiten sind montags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 11 Uhr.

Nun sind die Eltern der Kinder gefragt, die für ihren Nachwuchs ein Geschenk vom Wunschbaum wünschen. Sie können ab Montag, 26. Oktober, bis einschließlich zum 20. November die Wunschkarten unter den geltenden Corona-Schutzbestimmungen in den beiden FIZ-Kontaktstellen in Sendenhorst (montags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr) und Albersloh im dortigen Sozial-Zentrum (mittwochs von 15 bis 17 Uhr) ausfüllen und abgeben. Zudem ist das im Rathaus, Zimmer 102, und in der Verwaltungsnebenstelle an der Bahnhofstraße in Albersloh möglich. „Für jedes Kind bis zum 17. Lebensjahr kann eine Wunschkarte ausgefüllt werden“, erklärt Renate Kersting vom Team. Die Beschenkten müssen in Sendenhorst oder Albersloh wohnen. Der Wert der Geschenke soll 20 Euro nicht übersteigen. Geldgeschenke sind nicht erwünscht. Die Geschenke sollen verpackt bis zum Freitag, 11. Dezember, in den FIZ-Kontaktstellen abgegeben werden.

Abgeholt werden können sie am Montag, 14. Dezember, von 16 bis 18 Uhr, und am Donnerstag, 17. Dezember, von 16 bis 18 Uhr in der Sendenhorster Kontaktstelle sowie am Mittwoch, 16. Dezember, von 15 bis 17 Uhr in Albersloh im Sozial-Zentrum am Kirchplatz.

„Eigentlich ist alles wie bisher. Nur der Start ist anders“, meint Christa Winkelkötter, die unter 0 25 26/46 62 weitere Fragen zur Aktion beantwortet.