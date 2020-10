Musik mit Leidenschaft und Poesie

Seit 2013 stehen sie gemeinsam auf der Bühne: die Gitarristin und Sängerin Jule Malischke und der Gitarrist Stephan Bormann . Am Sonntag, 1. November, tun sie es auf der Bühne von Haus Siekmann.

„Die 1986 in Heidenheim geborene Musikerin versteht es, dank ihrer einzigartigen Ausstrahlung, ihrer außergewöhnlichen Stimme und ihres hochkarätigen Gitarrenspiels das Publikum binnen Sekundenschnelle in ihren Bann zu ziehen“, heißt es in der Ankündigung. Hinzu komme die charmante Art der Ansagen, die mehrfach ein Lächeln auf die Gesichter der Zuhörer zaubere.

Ihre zumeist eigenen Songs präsentiert Jule Malischke mit großer Leidenschaft und viel Poesie. In ihren Texten erzählt sie von persönlichen Begegnungen, vom großen Glück, Sehnsüchten und Enttäuschungen. So spiegeln die Songs das Leben einer jungen Frau wider – mit all ihren Sehnsüchten und Träumen. Gelegentlich eingestreuten bekannten Songs verleiht sie ein ganz eigenes Gesicht.

„Ihr Instrument zupft, schlägt und traktiert sie so, dass ein unverbraucht frischer Gesamtsound entsteht“, schreiben die Organisatoren. Sie wisse dabei auch instrumental auf ihren Gitarren zu überzeugen. Gekonnt schlägt sie dabei eine Brücke zwischen den verschiedenen Stilen der Gitarrenliteratur, modernen Fingersytle-Arrangements und ihren Songs.

Nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Studium der klassischen Gitarre am „Leopold-Mozart-Zentrum“ in Augsburg absolvierte sie ein Masterstudium für akustische Gitarre (Jazz/Rock/Pop) an der „Carl Maria von Weber“-Musikhochschule in Dresden.

Stephan Bormann zählt zu den „viels(a)itigsten“ deutschen Gitarristen. Er ist nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern auch Komponist mit Veröffentlichungen in bekannten Verlagen. Neben seinen erfolgreichen Projekten arbeitete er ebenso als Sideman mit bekannten Künstlern wie Nils Landgren, Till Brönner, den „Klazz Brothers“, der „Leipzig Big Band“, Günther Fischer und vielen anderen zusammen. Seit 1994 leitet er eine Hauptfachklasse an der Hochschule für Musik in Dresden und ist Professor für Gitarre Jazz/Rock/Pop. Workshops führten ihn in zahlreiche Städte Deutschlands sowie nach Italien, Österreich und in die USA.

Das Gitarrenkonzert beginnt um 17 Uhr. Die Besucher werden gebeten, die Abstands- und Hygieneregelungen einzuhalten. Die Mund-Nase-Maske ist beim Bewegen im Gebäude zu tragen.

Karten zum Preis von 19 Euro sind im Vorverkauf erhältlich in der Buchhandlung Ebbeke und in Albersloh bei Hesselmann sowie beim Förderverein Haus Siekmann, 0 25 26 / 95 05 64. Reservierungen sind auch online unter www.haussiekmann.de möglich.