Sendenhorst/Adrian -

Von Annette Metz

Seit 23 Jahren lebt der gebürtige Sendenhorster Helmut Reuscher mit seiner Frau in Adrian im Bundesstaat Michigan. In einem Gespräch mit den WN-Redakteuren Josef Thesing und Annette Metz berichten die beiden über ihr Leben in den Staaten, die Lebensweise und Mentalität der Amerikaner und davon, dass sie seit wenigen Wochen über ein WN-online-Abo wieder intensiver daran teilhaben, was in der Heimat Sendenhorst so passiert.