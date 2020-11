Auch wenn die Bahn noch nicht fährt: Die Stadt hat am Lambertiplatz ihre erste Mobilstation. Sie ist zwar nicht so groß wie die, die an den künftigen Haltepunkten der WLE in beiden Ortsteilen errichtet werden. Sie kann sich trotzdem sehen lassen, weil dort die Wege von RVM-Bussen, Radfahrern und Nutzern von Carsharing zusammengeführt werden.