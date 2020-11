Sendenhorst/Albersloh -

Von Josef Thesing

Das Sendenhorster Bündnis „Nein zu Gewalt an Frauen“ hat sich am Mittwoch am gleichnamigen Internationalen Gedenktag beteiligt. Vor dem Rathaus wurde im Beisein von Bürgermeisterin Katrin Reuscher eine Flagge gehisst.Gewalt an Frauen sei weltweit noch immer allgegenwärtig, erklärte Martina Bäcker, die auch Gleichstellungsbeauftragte der Stadt ist.