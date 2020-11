Büchereien geben Tipps zum Schmökern

Wer nicht dringend raus muss, der sollte in diesen Corona-Tagen zu Hause bleiben. Die freie Zeit, die nun zur Verfügung steht, kann für ein gutes Buch genutzt werden. Mit den örtlichen Büchereien sind zwei Partner im Boot, die die Leser nun in regelmäßigen Abständen mit Buchtipps für Groß und Klein versorgen werden.

Die Reihe „Lesen im Lockdown“ aus der gedruckten Ausgabe unserer Zeitung bündeln und ergänzen wir hier jeweils. Die neuen Tipps erscheinen ganz oben.

Lesefaule lassen lesen

Diese Woche gibt es als Empfehlung der Bücherei Albersloh mal etwas für Lesefaule: Das Hörbuch „Drei Frauen am See“ von Dora Heldt erzählt von einer Freundschaft und wie zerbrechlich sie sein kann. Es ist eine Geschichte über vier unterschiedliche Frauen, über Verrat, Wut und Lüge auf dem Weg zur Versöhnung, wunderbar gelesen von Anneke Kim Sarnau.

„Drei Frauen am See“ Foto: GoyaLit Verlag

Sie sind enge Freundinnen von Kindesbeinen an: Marie, Alexandra, Friederike und Jule. Egal, wohin ihre Lebenswege sie verschlagen hatten – ein Mal im Jahr trafen sie sich im wunderschönen „Haus am See“.

Als Marie, die Seele der vier, mit Anfang 50 stirbt, trifft die Nachricht alle wie ein Schock. Denn seit ihrem Streit zehn Jahre zuvor hatten sie kaum noch Kontakt miteinander. Dann die Überraschung: eine Einladung der drei Freundinnen zum Notar. Die Vorstellung, sich wiederzusehen, erfüllt jede von ihnen mit Unbehagen. Entziehen können sie sich jedoch nicht. Was ist es, wovor sie sich fürchten? Und was ist es, das sie dazu bringt, trotzdem anzureisen?

„Die hässlichen Fünf“ Foto: Beltz & Gelberg

Die zweite Empfehlung des Bücherei-Teams ist ein Bilderbuch: „Die hässlichen Fünf“ von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Die Erfinder des Grüffelos nehmen sich hier wieder etwas eher gruseliger Geschöpfe an.

Wenn man an die Tiere Afrikas denkt, denkt man zumeist an die sogenannten „Big Five“: Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Diese Tiere sind die Traumziele früherer Großwildjäger und heutiger Fotosafari-Touristen.

Weniger bekannt und beliebt sind hingegen die „Ugly Five“ oder hässlichen Fünf: Marabu, Warzenschwein, Geier, Gnu und Hyäne. Und wer könnte diese hässlichen Gestalten auch schon lieben? Das Buch gibt darauf die wohl schönste Antwort.

In der vergangenen Woche fand in der Ludgerusschule Albersloh ein Vorlesetag statt. Die Bücher, die dort vorgestellt wurden, „Die kleine Hexe: Winterzauber mit Abraxas“ von Ottfried Preussler, illustriert von Daniel Napp, „Mausemärchen/Riesenmärchen“ von Annegert Fuchshuber, „Das große Buch vom Vamperl“ von Renate Wels, illustriert von Heribert Schulmeyer, „Das Schlossgespenst“ von Mira Lobe und „Dirk und ich“ von Andreas Steinhöfel, können in der Bücherei zum Weiterlesen ausgeliehen werden, schreibt das Team.

Und auch Bilderbücher, Vorlesebücher, Bastelbücher und andere Medien zur Weihnachtszeit stehen ab jetzt zur Ausleihe bereit.

Ein Musiker blickt auf sein Leben

Für ein verregnetes Wochenende empfiehlt Annette Mertens das neueste Buch von Robert Seethaler (Autor von „Der Trafikant“, „Ein ganzes Leben“). „Der letzte Satz“ ist das Porträt eines Künstlers am Ende seines Weges.

„Der letzte Satz“ Foto: Hanser Literaturverlag

An Deck eines Schiffes von New York nach Europa sitzt der berühmte große Musiker Gustav Mahler. Er lässt sein Leben an sich vorüberziehen. Sein Körper schmerzt, hat immer geschmerzt, aber innerlich glühend wie ein junger Mann ist er verwundert über die Strecke, die hinter ihm liegt.

Seine Familie und die Musik beschenkten ihn mit Glücksmomenten.

Er liebt das Leben und ist doch unfähig, es zu nehmen, wie es ist. Er denkt an die Sommer in den Bergen, den Tod seiner Tochter Maria, die er manchmal noch zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter, die gerade unten beim Frühstück sitzt, und an Alma, die Liebe seines Lebens, die ihn verrückt macht und die er längst verloren hat. – Es ist seine letzte Reise.

„Wer die schöne Sprache von See­thaler mag, liest dieses Buch mit großem Gewinn“, ist Annette Mertens, Stammkundin der KöB St. Martin, überzeugt.

„Was ist was – Erstes Lesen“ Foto: Tessloff Verlag

Für wissensdurstige Leseanfänger hat das Team der Bücherei St. Martin bisher sieben Titel aus der Reihe „Was ist was – Erstes Lesen“ angeschafft. Die Reihe zeichnet sich durch übersichtliche Gestaltung, große Fibel-Schrift und zahlreiche anschauliche Fotos aus. So werden wichtige Themen altersgerecht aufgearbeitet.

Kinder können zum Beispiel in die Welt der Ozeane eintauchen oder auch in den Lebensraum Wald, schreibt das Bücherei-Team. Im Vordergrund stehen die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Texte. Alles verstanden, Neues gelernt? Das Lesequiz im Buch gibt Antwort.

Weitere Titel, die in der Bücherei zur Ausleihe stehen: Wetter, Bienen, Insekten, Pferde und Ponys sowie Dinosaurier.

Der November zeigt sich gerade von seiner schaurig-schönen Seite. Der Nebel hüllt die kurzen Tage in einen grauen Schleier und im warmen Zuhause lockt das gemütliche Sofa mit der kuscheligen Decke.

Passend dazu empfiehlt das Team der Bücherei Albersloh einen Thriller:

„Blutige Stille“ Foto: Fischer Verlag

„Blutige Stille“ ist der zweite Teil aus Linda Castillos Reihe um die Polizeichefin Kate Burkholder. Die Ermittlerin stammt aus einer Amisch-Gemeinde. Sie ist als junge Frau ausgetreten, kommt jedoch durch ihre Fälle immer wieder in Kontakt mit der Gemeinde und ihrer eigenen Geschichte. Auch dieser Fall führt sie auf die Farm einer amischen Familie.

„Sie töteten alle Mitglieder der Familie Plank. Die Leichen des Vaters und der beiden Söhne fand man im Wohnhaus, die der Mutter und des Babys auf dem Weg zur Scheune. Doch niemand war auf das vorbereitet, was sie in der Scheune fanden. Die beiden Mädchen, gefoltert und misshandelt. Die Familie gehörte zur amischen Gemeinde in Painters Mill, Ohio, sie lebten getreu ihren Glaubensgrundsätzen von Schlichtheit und Bescheidenheit, waren gottesfürchtige Leute. Fernab von den Verführungen der Zivilisation. Oder enthüllt das Tagebuch der ältesten Tochter eine andere Wahrheit?“ Die Bücherei Albersloh hat noch einen weiteren Band aus der Reihe im Bestand.

„Hope Forever“ Foto: dtv Verlag

Der zweite Buchtipp richtet sich an Jugendliche, die Altersempfehlung ist ab 14 Jahren. „Hope Forever“ von Colleen Hoover stammt aus dem Regal für Bücher zur Aufklärung und Prävention von sexueller Gewalt, das seit dem Sommer in der Gemeindebücherei Albersloh vorhanden ist. Dort finden sich neben Romanen für Jugendliche und Erwachsene auch kindgerechte Bilderbücher und Ratgeber für Eltern.

„Die 17-jährige Sky ist starken Gefühlen bisher aus dem Weg gegangen. Wenn sie einem Jungen begegnet, verspürt sie normalerweise keinerlei Anziehung, kein Kribbeln im Bauch. Im Gegenteil: Sie fühlt sich taub. Bis sie auf Dean Holder trifft, der ihre Hormone tanzen lässt. Es knistert heftig zwischen den beiden, und der Beginn einer großen Liebe deutet sich an. Doch dann tun sich Abgründe aus der Vergangenheit auf, die tiefer und dunkler sind, als Sky sich vorstellen kann.“

Ein Jugendbuch, das zunächst wirkt wie ein typisches Teenager-Drama, sich jedoch eines wirklich schwierigen Themas annimmt und Wege zum Umgang damit aufzeigt.

In die Geschichte eintauchen

Die heutigen Vorschläge kommen von der KöB St. Martin. Veronika Lettmann aus dem Team der Bücherei hat ein aktuelles Lieblingsbuch: „Baskische Tragödie – Luc Verlains vierter Fall“ von Alexander Oetker. „Gerade erschienen, schon verschlungen“, schreibt Lettmann. „Schon nach wenigen Seiten war ich ganz in die Geschichte eingetaucht und habe es fast in Einem durchgelesen.“

„Baskische Tragödie – Luc Verlains vierter Fall“ Foto: Verlag Hoffmann und Campe

Ja, es sei einer der zahlreichen französischen Regionalkrimis, ja, bei diesem Band sollte man die vorigen Bände gelesen haben, aber die Handlungen seien nicht zu konstruiert, die Personen wirkten authentisch, und die Schilderungen der Gegend machten Lust auf den nächsten Urlaub – natürlich in der Aquitaine, wo Luc Verlain ermittelt, findet Veronika Lettmann.

Hier die ersten Titel der Aquitaine-Krimi-Reihe von Alexander Oetker: Retour (2017), Chateau Mort (2018) und Winteraustern (2019) – alle erschienen bei Hoffmann und Campe.

„Das Mädchen, das den Sturm ruft“ Foto: Dressler Verlag

Emma Söthe (12 Jahre) hat folgenden Lese-Tipp: Lindsay Lackey, „Das Mädchen, das den Sturm ruft“.

Reds Gefühle fangen den Wind ein. Ist sie wütend, zieht Sturm auf. Das ist der Grund, warum sie nie lange in einer ihrer Pflegefamilien bleiben darf, wo sie untergebracht ist, bis ihre Mutter aus dem Gefängnis kommt. Erst bei Celine und Jackson, die einen Streichelzoo betreiben und schon so manchen Streuner aufgenommen haben, fühlt Red sich zum ersten Mal zu Hause. Zwischen kletternden Ziegen, einer bücherliebenden Riesenschildkröte und jeder Menge Hunden fasst sie endlich Fuß. Doch dann taucht Reds Mutter auf, und mit ihr kommt auch der Sturm zurück.

Emma war bei der Lektüre des Buches besonders beeindruckt von der Beschreibung der Gefühlswelt der Protagonistin Red, schreibt das Team der KöB. „Manchmal“, so erinnert sie sich nach der Lektüre, „war es schon etwas unheimlich, das Auf und Ab der Gefühle mitzuerleben“.

Die Bücher stehen in der Ausleihe der KöB St. Martin zur Verfügung.

Auf der Suche nach den Wurzeln

Gegen Langeweile im Lockdown stellt das Team der Bücherei St. Ludgerus zwei interessante Bücher vor – die natürlich auch gelesen werden können, wenn die To-Do-Liste noch nicht komplett abgehakt ist...

„Ein Freund wie kein anderer“ Foto: Thienemann Verlag

„Ein Freund wie kein anderer“ von Oliver Scherz ist ein Kinderbuch über eine ganz besondere Freundschaft. In diesem Buch für Jungen und Mädchen ab etwa sechs Jahren geht es um die außergewöhnliche Freundschaft zwischen einem Erdhörnchen und einem Wolf. Erdhörnchen Habbi ist mit einem Wolf zusammengeprallt, dem größten Feind der Erdhörnchen! Doch statt sich auf ihn zu stürzen, blinzelt der Wolf ihn nur kraftlos an. Er scheint schwer verletzt zu sein. Wie könnte Habbi ihn da einfach allein lassen? Täglich versorgt er ihn mit Futter und nach und nach freunden die beiden sich an. Bis ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird. Das Buch eignet sich hervorragend zum Vorlesen in der Familie, findet das Team der Bücherei. Die Geschichte ist spannend und herzerwärmend erzählt und im Mittelpunkt steht das Thema Freundschaft.

„Sommer der Wahrheit“ Foto: Ullstein Verlag

Für die Erwachsenen gibt es eine Suche nach den Wurzeln: „Sommer der Wahrheit“ heißt der Roman von Nele Neuhaus.

Nebraska, Anfang der neunziger Jahre: Sheridan Grant lebt mit ihrer Adoptivfamilie auf einer Farm inmitten von Maisfeldern.

Die Eintönigkeit des Farmlebens und das strenge Regime ihrer Adoptivmutter machen Sheridan das Leben schwer, doch zum Glück gibt es Tante Isabella und die Musik, die Sheridan über alles liebt.

Der Farmarbeiter Danny, der Rodeoreiter Nick und der Künstler Christopher machen ihr den Hof, und sie stößt auf die Tagebücher der geheimnisvollen Carolyn, die vor vielen Jahren spurlos verschwand.

Das Leben ist plötzlich aufregend, bis in einer Halloween-Nacht etwas Furchtbares passiert. Nun erweist sich, wem Sheridan wirklich vertrauen kann.

Hauptakteurin Sheridan sucht nach ihren Wurzeln und nach Glück. „Sommer der Wahrheit“ ist der erste von drei Teilen und verführt zum Weiterlesen.

Abenteuer im Land der Drachen

Die ersten Vorschläge kommen von der KöB St. Martin: Der Tipp für Erwachsene ist nichts für schwache Nerven. „Glasflügel“ heißt der Thriller von Katrine Engberg. Er ist bereits der dritte Band aus der Kopenhagen-Reihe der dänischen Autorin, schreibt Gabriele Schlüter.

„Glasflügel“ Foto: Diogenes Verlag

Jeppe Korner ermittelt in einem spektakulären Mordfall, der ganz Kopenhagen beschäftigt: Inmitten der Fußgängerzone wurde in einem Brunnen eine Leiche gefunden. Innerhalb der nächsten zwei Tage finden sich zwei weitere Leichen, die auf dieselbe Art hingerichtet wurden. Es ist auf einen Serientäter zu schließen. Doch was ist sein Motiv? Bald schon stößt Korner auf eine Einrichtung für psychisch kranke Jugendliche, in der jedes der Opfer früher einmal gearbeitet hat. Korner hat den Verdacht, dass sich jemand rächen will. Offiziell muss er auf seine Kollegin Anette Werner verzichten, weil diese in Elternzeit ist. Doch diese kann es nicht lassen, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen.

Katrine Engberg schreibt einen packenden, gut strukturierten Krimi, der den Leser immer wieder auf eine falsche Fährte führt, findet Gabriele Schlüter. Dabei gibt die Autorin einen Einblick in das dänische Gesundheitssystem und spart nicht an Kritik an dessen wirtschaftlicher Ausrichtung.

Da die Hauptpersonen am Anfang vorgestellt werden, ist es nicht erforderlich, die beiden vorausgegangenen Titel gelesen zu haben. Das sind: Blutmord und Krokodilwächter.

„Vico Drachenbruder“ Foto: Arena Verlag

Für alle Kinder hat Gabriele Schlüter eine Buchempfehlung eines jungen Büchereibesuchers. „Vico Drachenbruder“ von Oliver Pautsch kann Jona Söthe nur empfehlen. Band eins heißt „Das Geheimnis des funkelnden Amuletts“. Vico ist der einzige Mensch in der Familie von Drachen. Er kann selbst nicht fliegen, aber tobt gern mit seinen Drachengeschwistern durch die Wolken.

In der ersten Geschichte geht es darum, dass Vicos Schwester etwas Funkelndem nachfliegt und sie in dem verbotenen Hügelland landet. Dort gerät sie in ernsthafte Schwierigkeiten. Vico jagt ihr furchtlos hinterher und stürzt sich in sein erstes Abenteuer.

Die Buchreihe „Vico Drachenbruder“ eignet sich für Erstleser (Ende der zweiten, Anfang der dritten Klasse), die sich gerne in ein Land der Fantasie begeben.

Zurzeit gibt es vier Bände: „Angriff des schwarzen Drachen“, „Der Schatz im Feuerberg“, und „In den Fängen der Piraten“.

Die ersten beiden Bände der Reihe gibt es bereits auch in der Bücherei St. Martin, schreibt Schlüter. Demnächst wird die Reihe, bei der über Antolin auch Punkte gesammelt werden können, fortgesetzt.