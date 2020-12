Sportverein und Gesamtschule kooperieren

Gerade erst den Abschluss in der Tasche – und direkt wieder zurück in die Schule? Für einige Jugendliche undenkbar, für andere wie Lea Bußian (19) ist es die Vorbereitung auf das spätere Berufsleben. Bußian leistet ihren Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei der SG Sendenhorst . Sie ist in der Kita „Stoppelhopser“ und in der OGS aktiv und engagiert sich seit dieser Woche auch beim Senioren-Sport im St.-Elisabeth-Stift. Künftig wird man sie auch in der Montessori-Gesamtschule antreffen, denn die Verantwortlichen der SG Sendenhorst haben sich mit der Geschäftsführung der Schule auf eine Kooperation verständigt.

„Im Grunde ist das für alle Seiten eine Win-win-Situation“, sagt SG-Geschäftsführer Thomas Erdmann . „Wir als Verein sind natürlich immer bemüht, unseren BFDlern die bestmögliche Ausbildung zu verschaffen. Wer bei uns tätig wird, soll das gesamte Spektrum an Personen, Alter, Geschlecht kennenlernen.“ Durch die Kooperation mit der Montessori-Gesamtschule wird sozusagen die letzte Lücke in ihrer Ausbildung geschlossen. „Wir fangen jetzt erst einmal an, dass Lea im Sportunterricht hospitiert. Im Zeitverlauf wird sie dann vielleicht auch mal selbst eine Stunde gestalten können.“ Fester Bestandteil des Freiwilligendienstes sind unter anderem eine Übungsleiter-Ausbildung, ein Erste-Hilfe-Schein und ein Projekt, das eigenständig zu planen und durchzuführen ist. „Lea hat diesbezüglich schon eine Aufgabe. Aber es ist durchaus denkbar, dass künftige BFDler der SG Sendenhorst ein Projekt an der Montessori-Schule machen“, sagt Thomas Erdmann.

Man habe sich bereits vor fünf Jahren um eine Kooperation bemüht. Damals sei es daran gescheitert, dass der zeitliche Rahmen nicht gepasst habe.

Engagement am Teigelkamp

Die Montessori-Schule beschäftigt seit dem Herbst bereits einen FSJler, nun also bekommt mit Lea Bußian eine weitere Freiwillige die Chance, sich am Teigelkamp zu engagieren. „BFDler und FSJler sind im Grunde keine Entlastung – sie sind aber auch keine Belastung“, sagt Dirk Lenzen, Geschäftsführer der Gesamtschule. „Wir ermöglichen ihnen, in den Schulalltag reinzuschnuppern. Sie können eingesetzt werden und helfen. Es muss aber immer auch gewährleistet sein, dass sie durch unsere Lehrkräfte angemessen betreut werden.“ Es sei immer ein Geben und Nehmen.

Kristina Margraf vom Kreissportbund (KSB) Warendorf begrüßt Kooperationen wie die zwischen der SG Sendenhorst und der Montessori-Schule ausdrücklich. „Sowohl die Zahl der BFDler als auch die Zahl der FSJler ist bei uns im Kreisgebiet auf einem guten Niveau stabil“, sagt sie. Es brauche zwingend beides: große Sportvereine, die die nötige Infrastruktur haben, um eine solche Stelle auszuschreiben – aber natürlich auch kompetente Partner, die bereit sind, sich an der Ausbildung junger Menschen zu beteiligen.

Interesse an wachsenden Partnerschaften

Erdmann hat bereits eine Zusammenarbeit über die nun beginnende Kooperation hinaus ins Auge gefasst: „Uns als Sportverein kann im Grunde nichts Besseres passieren, als solch wachsende Partnerschaften. Nutzung von Räumlichkeiten, Sportstätten, Außensportanlagen: Im gegenseitigen Austausch ist da vieles denkbar“, sagt Erdmann.

Der Bundesfreiwilligendienst bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich für das Gemeinwohl, insbesondere im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich sowie im Bereich des Sports, der Integration sowie des Zivil- und Katastrophenschutzes zu engagieren.