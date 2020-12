Lichterkette mit viel PS

So hat man sie wohl noch nie gesehen – Trecker, die mit bunten Lichtern geschmückt durch die Städte fahren. Viele Landwirte waren dem Aufruf der Bewegung „Land schafft Verbindung NRW“ (LSV) gefolgt, um sich an der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ zu beteiligen. Unter ihnen auch Sendenhorster und Albersloher, die in schwierigen Zeiten ein Zeichen setzen wollen.

Am Samstag bot sich Spaziergängern in der Sendenhorster Bauerschaft Brock ein ungewöhnliches Bild. Acht Trecker hatten sich auf den Weg zum Hof Kössendrup gemacht, um von dort aus gemeinsam nach Ahlen zu starten. Das Anliegen: „Vorrangig soll durch diese Aktion ein wenig Licht ins Dunkel gebracht werden.“ So hatte es Albert Schmitz als zweiter Vorsitzender der Bewegung „LSV“ in einem Rundschreiben begründet und viele seiner Kollegen aus der Landwirtschaft damit überzeugt: „Gerade in dieser noch nie dagewesenen Zeit ist es wichtig, dass man seine Fantasie benutzt.“

„ Es ist doch schön, den Leuten eine Freude zu machen – gerade heute. Es ist doch schön, den Leuten eine Freude zu machen – gerade heute. “ Ferdinant Kössendrup

Und das war wohl gelungen, warf man einen Blick auf die blinkenden und leuchtenden Trecker. Einer von ihnen wurde von Ferdinand Kössendrup geschmückt. „Das Jahr 2020 war bisher ja ziemlich fade“, findet der 19-Jährige, der sich auf Abstand mit seinen Berufskollegen unterhält, die die Aktion auch als eine willkommene und sinnvolle Abwechslung sehen. „Es ist doch schön, den Leuten eine Freude zu machen – gerade heute“, finden sie.

Landwirte hoffen auf mehr Wertschätzung

Als Nebeneffekt der Aktion wünschen sich die Teilnehmer, „dass sich die Sicht der Bevölkerung auf die Landwirtschaft mehr zum Positiveren wendet. Viele nehmen uns nur wahr, wenn wir demonstrierend in die Städte fahren, wissen aber oft nicht, worum es uns dabei geht“ ,so Ferdinand Kössendrup, der sich mit seinen Kollegen wünscht: „Es wäre schön, wenn unsere Arbeit mehr wertgeschätzt würde – das ist ganz schön harte Arbeit.“

Auf die Situation der Landwirte geht auch das Rundschreiben der Bewegung „LSV“ ein: „Gerade die Erzeuger von Lebensmitteln haben durch die Corona-Krise immense Umsatzeinbußen.“ Bereits jetzt kämen viele Produkte aus dem Ausland, die unter wesentlich niedrigeren Standards, sowohl Tierschutz- als auch Sozialstandards, produziert würden.

Kinderkrankenhäuser, Altenheime, ein Kinderheim und Krankenhäuser werden besucht

Doch zurück zu den beleuchteten Treckern, mit denen die Landwirte nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen wollen. „Wir besuchen Kinderkrankenhäuser, Altenheime, ein Kinderheim und Krankenhäuser“, zählen die Teilnehmer einige Einrichtungen auf, bevor sie sich auf ihre beleuchteten Trecker schwingen, um sich in Richtung Ahlen aufzumachen.

In einem später geführten Telefonat erzählt Stephan Leifert als Mitorganisator der Aktion: „Das hat enorm viel Spaß gemacht, und es sind schöne Emotionen entstanden.“

Aktion auch in Sendenhorst geplant

Außerdem verrät er: „Wir planen, die Aktion wenn möglich auch in Sendenhorst durchzuführen. Im Radio wurde leider fälschlicherweise bekannt gegeben, dass wir bereits an diesem Wochenende auch durch Sendenhorst fahren – das müssen wir aber erst durchplanen und behördlich genehmigen lassen“, so Stephan Leifert. Er und seine Berufskollegen würden sich freuen, wenn auch die Augen der Sendenhorster mit Hilfe der hübsch geschmückten Trecker zum leuchten.