Bald geht’s los mit der Anbindung des neuen Albersloher Baugebietes Kohkamp an die Landesstraße 586. Für den Verkehr durch den Ort hat das erhebliche Konsequenzen. Die Stadt Sendenhorst hat dazu ausführliche Informationen in einem Video auf der städtischen Website veröffentlicht.

„Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir die Bürger nicht zu einer Informationsveranstaltung über die Baumaßnahme einladen. Daher sind wir neue Wege gegangen und haben ein Informations-Video erstellt“, erklärt Bürgermeisterin Katrin Reuscher .

Ab dem 4. oder 5. Januar werden auf der Sendenhorster Straße in Albersloh die Abbiegespuren zum neuen Baugebiet Kohkamp hergestellt. Ein Teilbereich der Sendenhorster Straße wird während der dreimonatigen Bauphase von Januar bis Ende März komplett gesperrt, teilt Wirtschaftsförderin Annette Görlich mit. „Der Ortskern von Albersloh ist jedoch für den Verkehr frei. Alle Albersloher Geschäfte sind während der Baumaßnahme gut erreichbar“, erklärt Görlich.

Der Verkehr aus Sendenhorst wird über den Bispingweg in Richtung Bergstraße geführt. Aus Münster kommend erfolgt die Verkehrsführung in Richtung Bergstraße und Bispingweg. Mit zwei Ampeln wird der Verkehrsfluss geregelt.

Der Schwerlastverkehr wird weiträumig umgeleitet. Für den Busverkehr werden Ersatzhaltestellen am Teckelschlaut und an der Sendenhorster Straße eingerichtet.

Im Anschluss – von Ende März bis in den Juli hinein – wird der Gleisübergang am Rohrlandweg hergestellt. Der Rohrlandweg ist in dieser Zeit für den Verkehr gesperrt.

Parallel zu der Baumaßnahme in Albersloh wird der zweite Bauabschnitt des Ausbaus der Landesstraße 851 von Sendenhorst nach Drensteinfurt in Angriff genommen (ausführlicher Bericht in der Samstagsausgabe).

Bauarbeiten auch auf der Landesstraße 851

Während der Sperrung der Sendenhorster Straße in Albersloh wird der Verkehr über eine halbseitige Sperrung der Landesstraße 851 geführt. „Die Straße ist also aus beiden Richtungen weiterhin befahrbar“, so Görlich.

Alle Informationen sind auch auf der städtischen Website unter www.sendenhorst.de/umleitung zu finden.