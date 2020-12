Neue Schwerpunkte im Blick

Einen „Haushalt im Wandel“ hat Bürgermeisterin Katrin Reuscher am Donnerstagabend in der Sitzung des Rates der Stadt eingebracht. Diese fand Corona-bedingt in der Albersloher Wersehalle statt.

„ Die Digitalisierung, die Klimaänderungen, unsere Innenstädte, unser Einkaufsverhalten, unser Wohnen und unsere Mobilität wandeln sich. Die Digitalisierung, die Klimaänderungen, unsere Innenstädte, unser Einkaufsverhalten, unser Wohnen und unsere Mobilität wandeln sich. “ Bürgermeisterin Katrin Reuscher

„Corona hat unsere Welt verändert. Sie wird sich dadurch wandeln, ob wir wollen oder nicht. Aber auch die Digitalisierung, die Klimaänderungen, unsere Innenstädte, unser Einkaufsverhalten, unser Wohnen und unsere Mobilität wandeln sich“, erklärte die Bürgermeisterin.

Es sei keine leichte Aufgabe, die finanziellen Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen und gleichzeitig den Wandel zu gestalten. Zumal die Haushalte der Stadt ganz unabhängig von Corona ein strukturelles Defizit aufwiesen. Der Haushaltsentwurf basiere auf den Erkenntnissen und Entwicklungen des laufenden Jahres. Er sei in den vergangenen Tagen noch überarbeitet worden: Unrealistisch gewordene Ansätze seien angepasst oder gar ganz gestrichen worden.

Entwurf weist ein Minus von 366 000 Euro aus

Der vorliegende Etatentwurf geht von einem Minus von 366 000 Euro aus. Hinzu kämen Mindereinnahmen und Mehrkosten, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stünden. Die Stadt erwarte unter anderem bei der Einkommenssteuer 900 000 Euro weniger Einnahmen als im Vorjahr. Die Gewerbesteuer vermindere sich um etwa 400 000 Euro. „Das eigentliche Defizit liegt also faktisch noch um 1,5 Millionen Euro höher. Dennoch werde der Haushaltsausgleich erreicht, da einerseits 2020 mit einem Plus von 1,5 Millionen Euro abgeschlossen werde – trotz Corona. Andererseits könne durch die guten vergangenen Jahre die fiktive Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.

Einnahmen in Höhe von 24,3 Millionen Euro

Der Haushaltsplan sieht Einnahmen in Höhe von rund 24,3 Millionen Euro vor. Rund 70 Prozent davon – etwa rund 16,7 Millionen Euro – entfallen auf Steuern und Abgaben. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind mit 5,8 Millionen Euro veranschlagt. In diesem Zusammenhang erklärte Katrin Reuscher, dass die Gemeindesteuern nicht angehoben werden. „Grundsätzlich haben wir uns dazu entschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer konstant zu halten. Eine Erhöhung wäre aktuell das falsche Signal und nicht vermittelbar.“

„ Eine Erhöhung der Gemeindesteuern wäre aktuell das falsche Signal und nicht vermittelbar. Eine Erhöhung der Gemeindesteuern wäre aktuell das falsche Signal und nicht vermittelbar. “

Die Stadt plant Ausgaben in Höhe von 26 Millionen Euro. Größte Posten sind die Aufwendungen für das Personal und für die Kreisumlage.

Für Sach- und Dienstleitungen sind 4,5 Millionen Euro veranschlagt. Dort will die Bürgermeisterin neue Schwerpunkte setzen. Ein Beispiel: „Im nächsten Jahr werden wir im Rahmen des Mobilitätskonzeptes gemeinsam mit Bürgerschaft und Politik schrittweise besprechen und vielleicht auch mal ausprobieren, welche Möglichkeiten wir für mehr Fahrrad- und Fußgängerverkehr, smarte Mobilität und mehr Verkehrssicherheit haben, und wo Grenzen sind.“

Auch soll der Blick auf die Ortskerne und auf Perspektiven für eine „maßvolle“ Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen geworfen werden. Die Stadt will 2021 etwa 5,8 Millionen Euro investieren. Davon profitieren auch die Schulen. Ein zweiter Investitionsschwerpunkt ist die Umsetzung des Promenadenkonzeptes.