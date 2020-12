Albersloh -

Von Christiane Husmann

Die Adventszeit war an der Ludgerusschule eine ganz besondere Zeit. Schüler und Lehrerinnen haben ihr eigenes Radioprogramm mit Gesang, Geschichten und Gedichten gemacht. Damit haben sich sich den Schulalltag in tristen Corona-Zeiten verschönert. Die Radiosendungen kamen via Lautsprechanlage in die Klassenzimmer.