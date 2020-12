Behandlung auf höchstem Niveau

Krankenhaus und Reha-Zentrum verfügen nach eigenen Angaben mit Dr. Hartmut Bork, Dr. Anna Maier und Dr. Martina Ratanski über drei osteologisch ausgebildete Mediziner. Allein in 2019 gab es 1329 Knochendichtemessungen, darüber hinaus Knochenbiopsien und spezialisierte Labordiagnostik hinsichtlich bestimmter osteologischer Parameter. Neun Mitarbeiter aus der Physiotherapie, der Röntgenabteilung und aus dem Team der Diätassistentinnen wurden für die spezielle osteologische Diagnose, Therapie und Ernährung geschult. Ihr Wissen geben sie in Vorträgen für Patienten oder in Schulungen für stationäre Patienten weiter. Der hohe Stand des Wissens wird in osteologischen Qualitätszirkeln ausgebaut.