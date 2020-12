Sendenhorst -

Von Josef Thesing

„Anfang April haben wir uns gefragt, wo es in diesem Jahr wohl hingehen wird“, blickt VEKA-Vorstandschef Andreas Hartleif zurück. Was dann folgte, war angesichts der Umstände „ein denkwürdiges Jahr“ mit einem Umsatz in der gesamten Gruppe, der zum Ende dieses Jahres sogar ein wenig über dem des Vorjahres liege, bilanziert er.