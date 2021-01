Kreis stellt in Drensteinfurt zusätzlichen Rettungswagen für Sendenhorst bereit

Sendenhorst/Drensteinfurt -

Von Dietmar Jeschke

Der Kreis Warendorf stellt der Stadt Sendenhorst einen zweiten Rettungswagen zur Verfügung. Doch der ist in Drensteinfurt „geparkt“, weil in Sendenhorst nicht genug Platz ist. Nun warten alle Beteiligten auf den Bau einer neuen Rettungswache an einem anderen Standort.