Der Haushalt ist das wichtigste Planungsinstrument einer Stadt oder Gemeinde. Über ihn wird gesteuert, was im laufenden Jahr und – im Finanzplan – in den darauf folgenden passieren soll. Dabei gilt der Grundsatz, dass sich Einnahmen und Ausgaben möglichst die Waage halten sollten – was nicht nur in Sendenhorst nicht immer gelingt.