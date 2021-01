Die „Patientenakademie“-Reihe des St.-Josef-Stifts erweitert ihr Angebot. Das bewährte Format, in dem Expertinnen und Experten aus den Fachabteilungen Ursache und Behandlung von Krankheitsbildern erläutern, ist um digitale Angebote ergänzt worden. Somit können sich Interessierte und Betroffene auch in Corona-Zeiten informieren und ihre Fragen stellen, heißt es im Bericht der Veranstalter.

Solange es noch möglich war, gab es in kleinerem Rahmen im Spätsommer zunächst noch Präsenzveranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl und einem sehr stringenten Hygienekonzept, das vom Betreten des Hauses bis zum Verhalten im Veranstaltungsraum gemäß der „AHA“-Regeln den Ablauf sehr genau und sicher regelte.

Ergänzt wurden die Präsenzveranstaltungen um einen Livestream, in dem die Vorträge zeitgleich im Internet übertragen wurden. Der Vorteil laut Veranstalter: Online gibt es keine Teilnahmebegrenzung, und selbst Interessierte mit sehr weitem Anfahrtsweg können der Veranstaltung bequem von zu Hause aus folgen.

Seit dem erneuten Lockdown ist die „Patientenakademie“ vorerst komplett ins Internet verlagert und um eine Telefonaktion ergänzt worden. Somit besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Vorträge bleiben auf dem Youtube-Kanal des St.-Josef-Stifts unter https://bit.ly/39vm7bn abrufbar. Wenn es die Corona-Lage erlaubt, sind auch wieder Veranstaltungen vor Ort geplant, heißt es weiter.

Mit diesem flexiblen Ansatz könne die Patientenakademie auch 2021 in jedem Lockdown-Szenario stattfinden. In Abhängigkeit der aktuell gültigen Bestimmungen werden die Bausteine „Präsenzveranstaltung mit Hygienekonzept“, „Vortrag im Internet“ sowie „Telefonaktion“ auch künftig in unterschiedlichen Kombinationen angeboten, schreiben die Veranstalter. Über das etablierte Anmeldeverfahren erhalten Interessierte für jede Veranstaltung alle nötigen Hinweise zur Teilnahme; für die Online-Vorträge wird ein Link verschickt.

„Die Teilnahme ist damit auch für Interessierte möglich, die mit dem Computer und Onlineformaten nicht so vertraut sind“, beschreibt Bettina Goczol, die im Stift für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Das Flaggschiff sei und bleibe aber die Präsenzveranstaltung. „Neben der Fachkompetenz der Referenten vermitteln wir mit der Veranstaltung im Haus auch ,weiche Faktoren‘ wie Vertrauen, Aufenthaltsqualität und Freundlichkeit“, erläutert Hauswirtschaftsleiterin Roswitha Mechelk.