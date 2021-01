Vieles muss gepflegt und geputzt werden

Sendenhorst/Albersloh -

Rund 26,2 Millionen Euro will die Stadt im laufenden Jahr ausgeben. So sieht es der Entwurf des Haushalts im sogenannten Ergebnisplan vor. Ein wichtiger Posten dabei sind die Kosten für Sach- und Dienstleitungen (4,5 Millionen Euro), an denen kaum zu rütteln ist.