Gabriele Finke ist Schulsozialarbeiterin an der Montessori-Gesamtschule

Sendenhorst -

Von Annette Metz

Viele Schüler tun sich mit dem zweiten Lockdown offenbar schwerer als mit dem ersten. Das hat Gabriele Finke, Schulsozialarbeiterin an der Montessori-Gesamtschule, festgestellt. Die Verunsicherung sei groß. Vielen sei jetzt bewusst, dass sich an der Lage womöglich so schnell nicht viel ändern werde.