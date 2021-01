Das Paket ist geschnürt, doch der Knoten sitzt noch nicht richtig. Denn die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Mobilität und Energie konnten sich am Donnerstagabend weder auf ein Modell für die Bodenlampen an der Promenade noch auf die Gestaltung der Stelen an den Straßenübergängen einigen.