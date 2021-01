Zu wenig Kita-Plätze vorhanden

In den Albersloher Kitas muss mehr Platz geschaffen werden. Das geht aus den Arbeitsunterlagen hervor, mit denen sich der Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport heute Abend befassen wird, wenn die Kindergartenbedarfsplanung 2021/2022 auf der Tagesordnung steht. Aus den Zahlen geht hervor, dass es im Ortsteil Sendenhorst ausreichend Plätze gibt – vorausgesetzt, der Neubau der Kita St. Johannes wird fristgerecht zum Start des kommenden Kindergartenjahres abgeschlossen sein. Doch damit sei zu rechnen. In Albersloh hingegen habe sich ein deutlich gesteigerter Bedarf ergeben.

Nach den Anmeldeverfahren im November 2020 in den einzelnen Einrichtungen für das Kindergartenjahr 2021/2022 lasse sich steigender Bedarf im Betreuungsbereich für Unter-Dreijährige erkennen, teilt die Verwaltung mit. In Albersloh bestehe mit einer elfprozentigen Steigerung zum Vorjahr im U2-Bereich eine im Vergleich zum Kreis (etwa zwei Prozent Steigerung) außerordentlich hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen.

Für das Kindergartenjahr 2021/2022 sind für Albersloh bereits 35 einjährige Kinder während der Anmeldewochen im November 2020 angemeldet worden, teilt die Verwaltung nach Auswertung der Zahlen mit. Größtenteils handele es sich dabei um Familien, in denen beide Partner berufstätig seien, so dass diese Anmeldungen auch eine hohe Priorität bei der Vergabe von Betreuungsplätzen genießen würden, heißt es in der Verwaltungsvorlage, die außerdem auf die Erwartung des Kreises Warendorf verweist, dass wohl durch das Baugebiet „ Kohkamp “ darüber hinaus weiterer Bedarf für Ü3-Plätze entstehen werde.

So kommt die Verwaltung zu dem Schluss, dass die in Albersloh vorhandenen Betreuungsplätze nicht ausreichen.

Bereits zum Kita-Jahr 2021/2022 sei die Schaffung von zwei zusätzlichen Gruppen notwendig, um die Bedarfe decken zu können, lautet die Einschätzung der Verwaltung, die sich auch schon mit möglichen Lösungen beschäftigt hat. Für die Kindertagesstätte Kohkamp, die im August 2017 an den Start gegangen ist, sei bereits bei den ersten Planungen die Erweiterungsmöglichkeit um eine vierte Gruppe angedacht worden. Nach einem ersten Gespräch der Verwaltung mit dem Investor bestehe die Möglichkeit, ein weiteres angrenzendes Grundstück, das dem Investor schon gehört, zu nutzen und somit eine Erweiterung der bestehenden Einrichtung um dann insgesamt zwei Gruppen zu ermöglichen. Mit dem Träger „Outlaw“, aber auch mit der katholischen Kirchengemeinde (Trägerin der Kita St. Ludgerus) und dem Trägerverein der Kita „Biberburg“ stehen schon in den kommenden Tagen Gespräche auf der Suche nach Lösungen an.

Für die Erweiterung um zwei zusätzliche Gruppen kann der Träger im Vorfeld entsprechende Landesmittel für den Anbau beantragen. Darauf werde eine Zuwendung von 90 Prozent gewährt, so dass der Träger zehn Prozent der Kosten übernehmen müsste. Die Übernahme dieses Eigenanteils könne der Träger bei der Stadt beantragen.

Die Ergebnisse aus den nun anstehenden Gesprächen will die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Mitte Februar vorlegen, wenn dann über das weitere Vorgehen entschieden werden soll.