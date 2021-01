Auch im Lockdown wird musiziert

Corona und Musikunterricht: Wie passt das zusammen, beziehungsweise geht das überhaupt zusammen? Diese Frage beantwortet Uta Rathmer-Schumacher , Regionalleiterin für Sendenhorst und Albersloh der Schule für Musik im Kreis Warendorf.

„Schon seit fast einem Jahr wirbelt das Coronavirus unser öffentliches Leben durcheinander und macht natürlich auch vor der Musikschule nicht halt“, erklärt die Regionalleiterin. Allerdings sei Musikunterricht sehr vielfältig, und ebenso vielfältig seien die kreativen Lösungen, die die Lehrer der Schule für Musik entwickelt hätten, um möglichst viel ihres Unterrichtes aufrechterhalten zu können.

„ Ausgerechnet das Singen, das ja Schwerpunkt der Arbeit sein sollte, darf in diesem Schuljahr gar nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. Ausgerechnet das Singen, das ja Schwerpunkt der Arbeit sein sollte, darf in diesem Schuljahr gar nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. “ Uta Rathmer-Schumacher

Ein Schwerpunkt der Musikschularbeit in Sendenhorst und Albersloh sei der „JeKits“-Unterricht mit der fachlichen Ausrichtung „Singen“. Dieser sei fest in den beiden Grundschulen verankert und so stand, solange Präsenzunterricht in der Schule möglich war, auch „JeKits“ auf dem Stundenplan. „Doch ausgerechnet das Singen, das ja Schwerpunkt der Arbeit sein sollte, darf in diesem Schuljahr gar nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden“, schreibt die Gesangslehrerin.

Kreative Lösungen für Unterricht

So mussten beide Lehrerinnen – Marlies Bozzetti in Albersloh und Ute Rathmer-Schumacher in Sendenhorst – kreative, neue Lösungen finden. Gemeinsam überlegten sie neue Unterrichtskonzepte und Inhalte für die Kinder.

Und wenn die Turnhallen beider Schulen nicht mit anderem Unterricht belegt waren, konnte dort sogar mit großem Abstand oder mit geteilten Gruppen gesungen werden. „Für die Kinder waren das kleine, glückliche Ausfluchten in der gesangslosen Zeit“, blickt die Regionalleiterin zurück. Und so wurden beim schuleigenen „Adventsfunk“ in Albersloh Weihnachtslieder aufgenommen, und die Eltern der „JeKits“-Kinder in Sendenhorst erhielten gesungene Adventspost auf ihr Handy geschickt. Auch beim Homeschooling erhalten die „JeKits“-Kinder regelmäßig „Singpost“ von ihren beiden Lehrerinnen, und die freuen sich über diese Antworten ihrer Schüler.

Alles ist digital

Die musikalische Früherziehung in Albersloh läuft auf digitale Weise weiter: Liedblätter, Videos, Arbeitsblätter, Bewegungs-und Bastelideen würden von den Eltern und Kindern gerne angenommen und lieferten viele Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder und Eltern.

Das Musizieren gewinne für die Kinder im Lockdown auch eine neue Bedeutung: Müsse zu „normalen“ Zeiten das Üben wegen vollgepackter Nachmittage manches Mal auf der Strecke bleiben, so hätten viele Schüler nun viel mehr Ruhe und Zeit, sich mit ihrem Instrument zu beschäftigen.

„ Alle Lehrkräfte nutzen die verschiedenen Onlineplattformen wie Zoom, Skype und Facetime, um ihre Schüler zu unterrichten. Alle Lehrkräfte nutzen die verschiedenen Onlineplattformen wie Zoom, Skype und Facetime, um ihre Schüler zu unterrichten. “ Uta Rathmer-Schumacher

Die Schule für Musik bietet in Sendenhorst und Albersloh schon seit vielen Jahren Instrumentalunterricht an. Und der wurde bereits eine Woche nach Beginn des ersten Lockdowns auf Distanzunterricht umgestellt. „Alle Lehrkräfte nutzen die verschiedenen Onlineplattformen wie Zoom, Skype und Facetime, um ihre Schüler zu unterrichten“, so Uta Rathmer-Schumacher. So werde auch im Lockdown eifrig musiziert: Klavier, Gitarre, Klarinette, Saxofon, Posaune, Querflöte und Blockflöte. Auch wenn der eine oder andere Schüler zunächst etwas skeptisch gewesen sei, ob das funktioniert, könne doch eine überwiegend positive Bilanz gezogen werden.

„Kirchenasyl“ im Ludgerus-Haus

Nach dem ersten Lockdown sollte es im Frühsommer schnell wieder in die Präsenz gehen, was für die Musikschule dann doch eine schwierige Zeit gewesen sei. In den Schulgebäuden herrschte ein generelles Betretungsverbot, sodass die Unterrichtsräume nicht zur Verfügung standen.

Deshalb sprang die katholische Kirchengemeinde und gewährte „Kirchenasyl“: Der Unterricht konnte im Ludgerus-Haus stattfinden. In Sendenhorst wurde ins „Hotspot“ ausgewichen. „Wenn die Pandemie es zulässt, werden sich die Musikschüler mit einem kleinen Konzert bei der Kirchengemeinde bedanken“, erklärt Uta Rathmer-Schumacher.

Der Onlineunterricht werde auch im derzeitigen Lockdown wieder gut angenommen und laufe – solange es ausreichendes WLAN gebe – reibungslos. Die Stadt habe der Schule für Musik einen Onlinearbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Das mache auch für Lehrer ohne ausreichend heimisches Internet den Onlineunterricht möglich.

Wer Kinder anmelden will oder Fragen hat, kann sich an die Schule für Musik, info@schulefuermusik-waf.de und 0 25 81/53 43 07, oder an Uta Rathmer-Schumacher, 0 23 82/76 65 00 und 01 51/21 47 84 73, wenden.