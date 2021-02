Ahlen / Sendenhorst -

Von Peter Harke

Seit 50 Jahren gibt es in Ahlen die Traditionsboutique „Miss Ney“ mit gehobener Mode für Damen. Nun zieht Beate Wittenzellner mit ihrem Geschäft nach Sendenhorst um – in die Räume der ehemaligen Buchhandlung Ebbeke. Den Tipp erhielt die Inhaberin von ihrer besten Freundin: Doris Schmidt betreibt in Sendenhorst eine Tür weiter das Geschäft „lebensecht“.