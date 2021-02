Sendenhorst -

Von Annette Metz

Das Rollenbild der Frau hat sich in den vergangenen 125 Jahren stark verändert. Das ist auch an der Geschichte der KFD St. Martin nachzulesen, die vom Mütterverein bis zur modernen KFD in dieser Zeit viel Weg zurückgelegt und dabei auch gezeigt hat, dass Wandel und Beständigkeit sich nicht ausschließen.