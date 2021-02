„Beim Zeitunglesen bin ich drauf gestoßen“, erzählt Marianne Buhne von dem Moment, als sie gedanklich 22 Jahre zurück in die Vergangenheit katapultiert wurde. „Als ich den Bericht über Anneliese und Hermann Brandt gelesen habe, musste ich gleich an den Tanzkursus von 1999 denken“, so die Albersloherin, die sich nur zu gerne an die geselligen Abende im großen Saal bei Geschermann erinnert. Gerade jetzt, wo diesbezüglich nichts geht.

„Das war eine altersgemischte Gruppe“, erzählt Marianne Buhne von den 20 Paaren, die sich zu dem Tanzkursus angemeldet hatten, der damals von den Landfrauen organisiert worden war. Ziel des Kurses sollte es nicht nur sein, Tanzfähigkeiten aufzufrischen, sondern gemeinsam eine gesellige Zeit zu verbringen.

Als Tanzlehrer hatten die Organisatorinnen das Ehepaar Brandt ins Boot geholt. Profis, die eindrucksvoll präsentieren sollten, wie leidenschaftlich Standardtänze aufs Parkett gelegt werden können. Beeindruckt und angeleitet vom Vortanz des geübten Paares, wollten sich auch die Albersloher nicht lumpen lassen und legten ihrerseits eine kesse Sohle aufs Parkett. „Wir hatten richtig viel Spaß“, versichert Marianne Buhne mit Blick auf die alten Fotos, die sie beim Blättern in ihren Unterlagen gefunden hat.

Auch Fortschritte beim Paartanz

Etwa zwei Stunden habe der Tanzkursus gedauert, der regelmäßig in einem geselligen Umtrunk gipfelte. „In erster Linie ging es uns ja um die Geselligkeit“, so die Albersloherin, die aber auch der Vollständigkeit halber von Fortschritten beim Paartanz berichtet. Foxtrott, Walzer, Jive, Tango und Discofox – kaum ein Standardtanz, zu dem nicht aufgefordert wurde. Dass sich beim Schwingen des Tanzbeins niemand wie auf Glatteis bewegte, mag bis heute dem legendären Tanzlehrer Theo Dabbelt, besser bekannt als „Theo 1, 2, 3“, zu verdanken sein. „Bei ihm haben wohl die meisten Albersloher im Saal bei Kordt das Tanzen gelernt“, mutmaßt die Landfrau. Im Petticoat seien seinerzeit nicht nur die üblichen Standardtänze, sondern auch der hippe Cha-Cha-Cha einstudiert worden. Präsentiert worden sei das Erlernte dann bei einem festlichen Abschlussball.

Den gab es auch 1999 nach fünf lehrreichen und nicht weniger unterhaltsamen Abenden. „Den Damen wurden kleine Sträuße gereicht“, erinnert sich Marianne Buhne beim Blick auf ein altes Foto, das die versammelten Tanzpaare zeigt. „Verdient erhielt Anneliese Brandt den größten Blumenstrauß“, so die Albersloherin, die gerne zugibt, dass es ihr nach wie vor in den Fingern, oder besser Zehen juckt, wenn sie schöne Tanzmusik hört.