Wohl dem, der sich am Sonntag mit dem Schlitten fortbewegen konnte. Denn bei aller Romantik, die das durch große Schneemengen in ein Wintermärchen verzauberte Dorf zu bieten hatte, machten sich viele beim Blick auf die zugeschneiten Straßen so ihre Gedanken. Wie am Montag zur Arbeit kommen?