Das war Spannung pur: Lange hat das St.- Josef-Stift auf seine erste Impfstofflieferung gewartet. Als schließlich die ersehnte Zusage kurzfristig für Sonntag, (7. Februar) erfolgte, ahnte noch niemand, dass die Wetterkapriolen die geplante Umsetzung der Corona-Impfaktion zu einer Riesenherausforderung machen würden, heißt es im Bericht des Krankenhauses.

Kurzfristige Zusage für die Impfstofflieferung

Bereits seit Dezember sei das St.-Josef-Stift gut auf die Impfaktion vorbereitet. Die Abläufe, ein Pop-up-Impfzentrum im Spithöver-Forum und die Besetzung des Impfteams: Alles war geplant. Nun fehlte nur noch der Impfstoff. Die europaweiten Engpässe bei der Impfstofflieferung hatte im Januar im Stift – wie auch in anderen Krankenhäusern – zur Absage eines ersten geplanten Impftermins geführt. Dann schließlich: Kurzfristig die Zusage, dass am Sonntag Impfstoff geliefert werde und am selben Tag verimpft werden sollte.

In Windeseile wurden die sorgsam vorbereiteten Konzepte umgesetzt. Die hauseigenen Handwerker verwandelten das Spithöver-Forum zu einem Impfzentrum mit potenziell drei Impfstraßen. Die Tischler hatten drei Impfkabinen gebaut, die Sichtschutz und Privatsphäre beim Impfen bieten, und außerhalb der Impfzeiten wieder handlich zusammengeschoben werden können. Alle Vorgaben für ein Impfzentrum seien perfekt umgesetzt worden. „Unsere Handwerker haben mal wieder gezaubert“, ist Pflegedirektor Detlef Roggenkemper vom Ergebnis begeistert.

Erste Bewährungsprobe für das Impfzentrum im St. Josef-Stift. Die stiftseigenen Handwerker haben ein perfektes Pop-up-Impfzentrum gebaut, das durch Sichtschutz beim Impfen die Privatsphäre wahrt. Foto: St.-Josef-Stift

Parallel stellte Roggenkemper das Impfteam zusammen, und der ärztlicher Direktor Professor Dr. Michael Hammer die Ärzte für die Aufklärungsgespräche.

Starker Schneefall sorgte für Verunsicherung

Und dann kam der Schnee. . . Würde der Impfstoff wie geplant das St.-Josef-Stift erreichen? Würde das Impfteam den Weg bis ins Stift schaffen? Können alle Mitarbeiter der ersten Impfgruppe am Sonntag passend im Stift sein? „Um es vorweg zu nehmen: Alles klappte“, berichten die Verantwortlichen.

Das Impfteam hatte sich teilweise schon in aller Herrgottsfrühe auf den Weg gemacht, um pünktlich zum Start der Impfaktion mittags im Stift zu sein. Alles, was Allrad-Antrieb hatte, wurde in Bewegung gesetzt, um die tiefen Schneeverwehungen auf den Landesstraßen zu überwinden. Selbst der Impfstoff kam gemessen an den widrigen Umständen nahezu pünktlich. Knapp 70 von insgesamt 80 benannten Mitarbeiter schafften es am Sonntag, durchzukommen. Die anderen holten die Impfung tags darauf nach.

Passt die Menge? Im Vier-Augen-Prinzip zieht Kinderkrankenschwester Christiane Buhne den kostbaren Impfstoff auf. Krankenhausapothekerin Anne Grabenmeier schaut mit drauf. Foto: St.-Josef-Stift

In der ersten Impfgruppe wurden Mitarbeiter benannt, die aufgrund ihrer Tätigkeit das höchste Risiko für eine Ansteckung durch virenbelastete Aerosole haben. Dabei wurde ein breites Spektrum an Berufsgruppen berücksichtigt, in Abhängigkeit der jeweiligen Tätigkeit. Mit der Bestimmung dieses Personenkreises habe sich das St.-Josef-Stift exakt an die Maßgaben des Robert-Koch-Instituts gehalten, das die Kriterien für die Priorisierung vorgibt.

„Für einen Sonntag mit diesen extremen Wetterbedingungen haben wir sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Impfung erreicht“, freut sich Pflegedirektor Detlef Roggenkemper. Auch Hauswirtschaftsleiterin Roswitha Mechelk ist zufrieden: „Wir waren auf alles vorbereitet. Die Aufteilung, Verteilung und Durchführung der Aufgaben hat gut funktioniert.“ Möglich war das „durch die hohe Bereitschaft mitzumachen, und das herausragende Engagement“, wie Professor Hammer betont.

Allen Beteiligten zollt Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann großen Dank: „Es ist phänomenal, wie sich alle für die kurzfristige Impfstofflieferung und die Organisation des Impfstarts unter solch widrigen Bedingungen eingesetzt haben. Dass alles so gut geklappt hat, ist keinesfalls selbstverständlich und steht für das hohe Engagement und den besonderen Zusammenhalt im Stift.“

Die Aktion sei zugleich ein guter Testlauf für die folgenden Impfdurchgänge gewesen, wenn weitere Mitarbeitergruppen nach und nach geimpft werden. Der Zeitpunkt für diese Impfungen sei aktuell noch ungewiss.