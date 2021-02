Am Sonntag wäre für sie ein Auftritt, den sie gerne gemacht hätte. „Ich finde das sehr schade. Ich habe mich darauf gefreut“, sagt Bürgermeisterin Katrin Reuscher im Gespräch mit der Redaktion. Ideen für die „Verteidigung“ hätte sie auch gehabt, Aber der traditionelle Rathaussturm der KG „Schön Wär’s“ findet Corona-bedingt eben auch nicht statt. Wie auch der Rosenmontagszug, an dem sie in früheren Jahren als Teilnehmerin oft auch selbst mitgewirkt hat. Auch abgesagt. Kein Rathaussturm und keine Karnevalssitzungen Und da wären dann noch die Sitzungen der KG und andere Feste mit karnevalistischem Touch in der Stadt gewesen. Wäre sie auch in die Bütt gestiegen? „Wenn man mich fragen würde, sicher“, scheut sich die Sendenhorsterin davor nicht. Heute ist Katrin Reuscher, die inzwischen auch eine Bleibe in ihrer Heimatstadt hat, seit 100 Tagen im Amt. Das ist traditionell ein Datum, an dem die Zeitung fragt, wie es so läuft – und wie es in den ersten Monaten gelaufen ist.