Es ist eine schwierige Zeit für junge Leute, die sich überlegen, wohin der Weg sie nach der Schule führen soll. Schule ist derzeit nur – wenn überhaupt – abgespeckt möglich. Praktika fehlen seit einem Jahr fast völlig. Der Austausch mit Mitschülern ist dementsprechend kaum vorhanden. Wie soll man sich da entscheiden? So wollen Annette Görlich, die als Wirtschaftsförderin der Stadt derzeit schon die Berufsinformationsmesse 2021 im September vorbereitet, und Susanne Brinkkötter, die im Sendenhorster Unternehmen WF Maschinenbau für den Bereich Ausbildung zuständig ist, jungen Leuten Mut machen, dennoch aktiv zu werden. „Wir bieten Ausbildungsstellen wie in jedem Jahr an. Feinwerkmechaniker und Elektroniker in der Fachrichtung Maschinenbau werden in diesem Jahr eingestellt“, berichtet sie. Bislang liege aber keine einzige Bewerbung vor. Zumindest nicht von Schülern. Studienabbrecher oder Berufswechsel hätten sich schon gemeldet. Aber keine Schulabgänger.