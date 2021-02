Die Werse-Insel in Albersloh steht unter Wasser. Und das muss in diesen Tagen so: Dafür ist die Insel angelegt worden. Nachdem das Wasser mit steigenden Temperaturen der vorangegangenen Tage seinen Aggregatzustand geändert hatte, stieg der Pegel der Werse beträchtlich, aber längst noch nicht in den „roten“ Bereich. Das Schmelzwasser ließ die Werseinsel gänzlich im kühlen Nass versinken.