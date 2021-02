Gerade in diesen Corona-Zeiten wird landauf und landab viel darüber diskutiert, ob die öffentlichen Sitzungen von Stadträten und deren Ausschüssen live ins Internet gestreamt – also übertragen – werden sollten, damit jeder, den das interessiert, zu Hause mitgucken und -hören kann, was denn da so gesagt und entschieden wird. Begehrlichkeiten gibt es auf der einen Seite diesbezüglich viele, aber der Umfang der Bedenken ist auf der anderen genauso beträchtlich.