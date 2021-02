Im Haus ihrer Familie gibt es allerlei ungewöhnliche Gestalten zu sehen. Überall stehen sie herum, und viele blicken den Betrachter an. Doch Berührungsängste muss niemand haben, denn die Figuren sind in Öl auf Leinwand dargestellt – und sie haben Gesichtsausdrücke, die zwar verfälscht sind, aber nicht böse dreinblicken. Vor allem die Augen stechen hervor. „Nach dem Skizzieren male ich immer zuerst die Augen“, sagt Christiane Husmann. Schnell fügt die Künstlerin an, dass sie am liebsten gar nicht mit der Zeitung über ihre Kunst reden würde, weil sie sich damit nicht ins Licht der Öffentlich drängen wolle. Aber da kennt die Zeitung, für die sie auch arbeitet, diesmal kein Pardon. „ Ich zeichne oder male Porträts.