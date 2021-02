Sportler halten sich durch Training für den nächsten Wettkampf fit – Musiker durch regelmäßiges Proben. Was im Freizeitbereich Sportler und Musiker derzeit gemeinsam haben: Die Pandemie verhindert nahezu jegliches Zusammenkommen. Das Vereinsleben wird dabei auf eine Jahrhundertprobe gestellt, gerade wenn, wie im Fall der Stadt- und Feuerwehrkapelle Sendenhorst, ein 100-jähriges Bestehen gefeiert werden will.

Über mangelnde Auftritte konnte sich die Sendenhorster Kapelle in der Vergangenheit nicht beschweren. Anfragen zu Spielterminen wie Schützenfeste, Karneval und diverse andere Auftritte erreichten den Verein gerade zu Beginn eines Jahres fast täglich. Wie erwartet ist in diesem Jahr alles anders: Die aktuellen Unsicherheiten ermöglichen es kaum einem Veranstalter, die Kapelle zu verpflichten. Auch wenn aktuell nicht geprobt werden kann, fehlt dadurch eine Perspektive, beschreibt es die Leitung der Kapelle.

Zwar können auch von zu Hause die Spieltechnik, das Notenlesen sowie der Ansatz trainiert werden, doch Intonation, das „aufeinander Hören“ sowie das gewisse Feingefühl, das ein Zusammenspiel im Orchester erfordert, bleiben auf der Strecke. Trotz Einschränkungen sei musikalisch gesehen die Pandemie auszuhalten, so der Vorstand – was jedoch eine deutlich größere Herausforderung darstellt, umfasst das Vereinsleben: „Der persönliche Austausch, das gesellige Ausklingen einer Probe, die Nachwuchsarbeit, die Entwicklung neuer Projekte sind nur einige Punkte, die für das Fortbestehen eines Vereins essenziell sind“, berichtet Michael Chudalla.

Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, haben die Mitglieder seit Anfang des Jahres ein „Alternativprogramm“ zu den sonst wöchentlichen Proben auf die Beine gestellt. Die Musiker schalten sich meist mit Ton und Bild zusammen, um an vorbereiteten Abenden teilzunehmen.

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Spieleabende, bei denen Gesellschaftsspiele in ein digitales Format übersetzt werden, oder ein Musikquiz, umrahmt mit variierenden Elementen wie rückwärts abgespielten Musikstücken oder Fragen zum „Klub 27“. Dass die Altersspannweite der Mitglieder von Grundschule bis Rentenalter reicht, stört dabei kaum. So wurde das „Biertasting“ auch in einer alkoholfreien Variante angeboten, und jeder Teilnehmer durfte sich über eine Getränkelieferung frei Haus freuen.

Was sich die Vereinsmitglieder auch nicht nehmen lassen wollen, ist das geplante Familienfestival „Rock die 100“ vom 11. bis zum 13. Juni 2021. Gearbeitet wird aktuell daran, wie diese Veranstaltung unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden kann. „Wenn die Rahmenbedingungen gelockert werden und die Veranstaltung stattfinden darf, werden wir alles daran setzen, gemeinsam ein buntes Fest zu feiern“, lässt der Vorstand wissen. Auch im vergangenen Jahr war es der Kapelle gelungen, mit dem „Kreis*Konzert“ eine Veranstaltung unter hohen Schutzmaßnahmen durchzuführen, die bei den Besuchern einen großen Zuspruch gefunden hatte.