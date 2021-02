Damit etwas schöner wird, muss man daran arbeiten. Das bringt auch mit sich, dass es für eine Weile vielleicht auch mal wie ein Rückschritt aussieht. So empfinden es derzeit wohl vielen, die in der Sendenhorster Promenade unterwegs sind. Vor allem an der Norden- und Westenpromenade werden derzeit die Arbeiten durchgeführt, die als vorbereitende Maßnahmen für die Neugestaltung, die dann im dritten Quartal des Jahres beginnen soll, notwendig sind.

„Wir müssen die notwendigen Rodungen von Büschen, die sich in den vergangenen Jahren an ihren Standorten nicht durchgesetzt haben, bis zum 1. März durchgeführt haben“, erklären Bauamtsleiter Daniel Fühner und Bürgermeisterin Katrin Reuscher . Dann beginnt nämlich die Brut- und Setzzeit, und der Rückschnitt an Sträuchern und Bäumen ist nicht mehr zulässig. Und da im Zuge der Baumaßnahmen im Sommer auch viele der Wurzelstöcke aus dem Boden geholt werden, war es wichtig, dass sich im Frühjahr keine Vögel in den Sträuchern einnisten.

„All diese Maßnahmen sind mit den Anliegern besprochen worden“, erklärt Fühner. Schon im September 2018 fand eine umfassende Bürgerbeteiligung zu diesem Thema statt. Und es sei in den dann folgenden umfangreichen Vorbereitungsplanungen im Vorfeld sehr genau geschaut worden, was vital ist und was weichen sollte. „Vor allem mit den Bäumen gehen wir – auch auf Wunsch der Politik – sehr zurückhaltend um.“

Vorbereitende Rodungsarbeiten Foto: Annette Metz

Wenn nach den Baumaßnahmen, zu denen dann auch neue Wegeflächen, weitere Bänke und ein neues Beleuchtungskonzept gehören, neu angepflanzt wird, soll auch darauf geachtet werden, dass Bäume und Sträucher gesetzt werden, die sich zukunftsfähig ans Klima anpassen können, erklären Reuscher und Fühner.

Was die Beleuchtung angeht, waren die Vertreter der Fraktionen zwar in der vergangenen Fachausschusssitzung noch zu keiner endgültigen Auswahl gekommen, doch hofft Daniel Fühner, die noch ausstehenden Fragen in der nächsten Sitzung am kommenden Dienstag (2. März) beantworten zu können.

Am Ende soll die Promenade durch die Umgestaltung für alle Generationen aufgewertet werden. Es handelt sich um eine Maßnahme, die im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzeptes“ für die Innenstadt von Sendenhorst umgesetzt wird unter dem Motto „Alte Wege neu erleben“.