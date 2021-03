Es gab damals noch nicht allzu viele Schulen im Münsterland – und auf dem Land schon gar nicht. Die Schulpflicht im Hochstift Münster, zu dem Albersloh gehörte, kam erst später. Sie wurde von Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen irgendwann nach 1650 eingeführt. Auf dem Land wurde gearbeitet – auch von den älteren Kindern. In den vermeintlich besseren Kreisen sorgten Privatlehrer für das, was seinerzeit als Bildung angesehen wurde. Gleichwohl muss von Galen die Schule in Albersloh bereits vor der Einführung von verpflichtendem Unterricht gegründet haben. Denn bereits im Jahr 1633 wird in Albersloh eine Schule erwähnt. Das ist dem Buch zu entnehmen, das vor 25 Jahren zum 825-jährigen Bestehen von Albersloh erschienen ist.