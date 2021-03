Die Digitalisierung an den städtischen Grundschulen schreitet stetig voran, heißt es in einem Bericht der Stadt. Nachdem im vergangenen Jahr zunächst die WLAN-Ausstattung der Grundschulen erfolgt war, werden nun an die Schülerinnen und Schüler der zweiten Jahrgänge Tablets verteilt. In Abstimmung mit den Schulleitungen der Kardinal-von-Galen-Schule und der Ludgerusschule sei beabsichtigt, die beiden Grundschulen mit Tablets für die Schüler ab dem zweiten Schuljahr auszustatten.

Damit auch schon im ersten Schuljahr eine Vorbereitung im Umgang mit Tablets erfolgen kann und auch die Jahrgänge, die noch nicht mit Tablets ausgestattet sind, damit arbeiten können, wurden zudem zwei Klassensätze Tablets für die KvG-Schule und einer für Albersloh angeschafft. Insgesamt habe die Verwaltung „in einem ersten Schritt“ 129 Tablets beschafft.

„Wir haben in den vergangenen Wochen viele Detailfragen geklärt, und jetzt freue ich mich darüber, dass die Kinder an unseren Grundschulen an den Umgang mit Tablets herangeführt werden“, erklärte Bürgermeisterin Katrin Reuscher . „Die positiven Rückmeldungen von den Schulleitungen und aus dem Lehrerkollegium ist für uns eine wichtige Einschätzung“, so Reuscher.

Nun stehe die Ausstattung der Klassen- und Fachräume mit moderner Präsentationstechnik und entsprechender Software In diesem Jahr würden an der KvG-Schule acht Räume und an der Ludgerus-Schule vier Räume mit Whiteboard und Co. ausgestattet. Darüber hinaus wurden die Lehrer mit insgesamt 39 Laptops ausgestattet.

Für die Digitalisierung der städtischen Schulen stelle die Stadt in den kommenden Jahren viel Geld zur Verfügung. „Wir verwenden für die Digitalisierung der Schulen darüber hinaus Mittel des Bundes und des Landes aus dem ,Digitalpakt’ zur Finanzierung“, erläutert Dienstbereichsleiter Jürgen Mai. „Bis zum Jahr 2023 werden rund 400 000 Euro in die Digitalisierung der Schulen investiert“, so Mai.