Manchmal kommt es vor, dass Rettungsschwimmer in ein unbekanntes Gewässer springen müssen, um einen Ertrinkenden oder einen Schwimmer in anderer Notlage zu retten. Wie sollen sie das tun: Kopfsprung, Paketsprung oder Fußsprung? Diese Frage zählt noch zu den leichteren, die von Prüflingen beantwortet werden müssen, die das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze ablegen wollen. Jochen Horstmann kennt die Antwort natürlich: Paketsprung – angewinkelte Beine, und mit dem Hintern zuerst. „So taucht man am wenigsten ein, wenn man nicht weiß, wie tief das Wasser ist“, erklärt er. Warum er das weiß? Der Sendenhorster ist seit 1972 ehrenamtlich in der DLRG – Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft – aktiv und engagiert sich dort in und für die Ortsgruppe Beckum-Lippetal. „Ich habe damals in Beckum meine Lehre gemacht und bin zur DLRG und zum Judo gegangen, damit ich abends etwas zu tun hatte“, blickt er zurück.