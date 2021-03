Pünktlich um 8.10 Uhr öffnet Judith Vosseberg den digitalen Klassenraum ihrer Klasse 6a. Innerhalb von wenigen Augenblicken sind die meisten Schüler ebenfalls anwesend. Alle nutzen Teams, ein Werkzeug von Microsoft, im Hintergrund zur Verknüpfung dient eine Online-Plattform des Bistums Münster mit weiteren Möglichkeiten. An diesem Morgen steht in der ersten Stunde Politik auf dem Programm. „Wir befassen uns gerade mit dem Thema Banken, Rechnungen, Überweisungen“, erklärt die Lehrerin der Beobachterin, die den Schülerinnen und Schülern kurz zuwinkt und dann Homeschooling aus der Perspektive des Lehrerpultes verfolgt. Aufgabentool und Arbeitsbogen Die Stunde ist in verschiedene Phasen eingeteilt. Schon am Abend zuvor hat Judith Vosseberg im „Klassenraum“ eine Nachricht hinterlassen, was zu tun ist. Der Unterricht startet damit, dass sich die Jungen und Mädchen aus einem Aufgabentool einen Arbeitsbogen herunterladen. Den hat dann jeder auf seinem eigenen „Schreibtisch“ auf dem Rechner oder iPad liegen und kann ihn da bearbeiten, erklärt Judith Vosseberg.