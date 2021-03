Fast wie eine Wellness-Therapie

Es ist schon lange eine Institution im Ort – wollte man am Sonntag einen leckeren, selbst gebackenen Kuchen essen und trotzdem nicht selbst backen, dann machte man sich auf zu „Anne‘s Café“ im St.-Josef-Stift. Doch die Zeiten sind bald vorbei. Nach 28 Jahren schließt Anne Beckhoff-Weisser ihr Café zum Monatsende.

Eigentlich hat das Café aufgrund von Corona ja schon länger geschlossen – und da liegt auch der eigentliche Hase im Pfeffer. Denn die Pandemie hat Anne Beckhoff-Weisser zu diesem endgültigen Entschluss gebracht. „Bis zur Rente wären es nur noch vier Jahre. Aber diese Unsicherheit als Selbstständige in dieser Zeit... ich musste jetzt eine Entscheidung treffen“, meint sie bedauernd.

Dabei war der Job ein Traumjob, betont sie: „Ich wollte immer was mit Menschen machen.“ Bereits ihre Mutter war nach dem Betrieb der Gaststätte „Elmenhorst“ und der „Börse“ in der Mitarbeitercafeteria des Krankenhauses tätig und stand mit Rat und Tat hinter ihr, als sie sich vor 28 Jahren auf die Ausschreibung für das damals ganz neu gebaute Patientencafé bewarb.

„Meine Mama hat mich immer unterstützt, genauso wie mein ganzes Team“, dankt sie ihrer Familie, ihren „Backmädels“ und allen Gästen, Patienten und Sendenhorstern für die schöne Zeit. „Wir waren ein tolles Team, ich bin immer gerne gekommen.“ Und so ging es ihren Gästen auch. „Anziehungspunkt und Wohlfühlfaktor“ nennt Krankenhaus-Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann das, was Anne Beckhoff-Weisser mit ihrem Team aus dem Café gemacht hat. „Die Atmosphäre hilft beim Gesundwerden – sozusagen fast wie Medikamente und Therapien.“

Dietmar Specht, stellvertretender Geschäftsführer des St.-Josef-Stifts, bedauert die Schließung ebenfalls: „Es war immer toll, wenn der Duft vom selbst gebackenen Kuchen und dem Brot durchs Krankenhaus strömte.“ Seine Vorliebe war übrigens Stachelbeer-Baiser – der Kuchen, der mit Abstand am meisten über die Theke ging, schmunzelt Beckhoff-Weisser.

Doch ihre „Backmädels“ hätten neben den beliebten Klassikern auch gern neue Kreationen ausprobiert und dabei immer freie Hand gehabt. „Das war oft spannend“, erinnert sich die Betreiberin. „Wir haben das Café mit viel Liebe geführt, das hörte auch bei der Dekoration nicht auf.“ Jeden Tag war geöffnet, und jeden Tag wurde frisch gebacken. Kuchen, Brot, Salate, alles frisch zubereitet – das hätten die Gäste wertgeschätzt, ebenso wie die herzliche Atmosphäre und die netten Gespräche. „Es ist schon ein Geschenk, wenn man das machen darf, was einem Freude macht“, lächelt Anne Beckhoff-Weisser und erinnert sich genau an ihren ersten Tag: „Mein erster Gast hat mir gleich ein Loch in die Tischdecke gebrannt.“

Seit 2012 kümmert sie sich mit ihrem Team auch um das Café-Angebot der angeschlossenen Reha-Klinik. Über den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung ist sie ihrem Team sehr dankbar. Und schaut trotz Schließung positiv gestimmt in die Zukunft: „Wer kann schon für Corona.“

So sieht das Café gut gefüllt aus Foto: St.-Josef-Stift

„Ostern ist es das erste Mal seit 28 Jahren, dass ich nicht arbeiten muss“, schmunzelt Anne Beckhoff-Weisser und nimmt‘s pragmatisch. „Mein Mann freut sich.“ Jetzt möchte sie erstmal zur Ruhe kommen und alles sacken lassen. „Aber irgendwas mache ich mit Sicherheit wieder.“

Das Angebot eines Krankenhauscafés soll auch nach Corona weiter bestehen bleiben, sagt Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann, wohl wissend um den wichtigen „Wohlfühlfaktor“ für das Krankenhaus. Einen Nachfolger gibt es aber noch nicht. „Wir müssen erstmal schauen, wie sich die Bedürfnisse entwickeln.“