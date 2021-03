Katrin Schran ist neu in der Stadtverwaltung

Sendenhorst -

Von Josef Thesing

Kathrin Schran ist die neue Verantwortliche für das Sachgebiet „Umwelt“ in der Stadtverwaltung. Die 27-Jährige hat in Münster, wo sie auch wohnt, Landschaftsökologie studiert. Mit viel Elan will sie die Bürger bei Projekten beteiligen und für den Umweltschutz sensibilisieren.