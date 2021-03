Heute stehen für Hassan Deutschhausaufgaben an. Die Zeitformen Präsens, Perfekt, Präteritum und Futur. „Da musste ich selbst erst noch mal googeln“, räumt Helga Pletz offen ein. Sie unterstützt die Schulkinder der Familie Janji beim Homeschooling. Eine Aufgabe, die nicht nur der aus Syrien geflüchteten Familie zugute kommt, sondern die auch die Albersloherin für sich selbst als „echte Bereicherung“ bezeichnet. Im Februar 2018 kam Helga Pletz nach Albersloh Im Februar 2018 kam Familie Janji in Albersloh an. Im Februar 2018 war es auch, als Helga Pletz einen Spaziergang durch das ihr noch unbekannte Albersloh machte und dabei mit Frauen vorm Sozial-Zentrum ins Gespräch kam.