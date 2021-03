Das Thema Denkmalpflege ist, vor allem wenn private Gebäude betroffen sind, komplex. Und oft auch langwierig. Beispiel: eine Hofstelle in einer Sendenhorster Bauerschaft, die aktuell als Denkmal in den Blick genommen wird. „Wir stehen da aber erst ganz am Anfang. Das ist ein langwieriger Prozess, an dem viele beteiligt sind“, sagt Karin Schneidereit im Gespräch mit dieser Zeitung.