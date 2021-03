Die neuen Schilder glänzen noch in der Sonne, und im Erdboden werden sie noch von Keilen gehalten, bis sie endgültig für immer im Boden verankert sind. Sie stehen an beiden Seiten der Landesstraße 586 in Höhe der „Waldmutter“ und zeigen nun an, was bereits länger amtlich ist. Der Bereich der Hardteiche ist ein neues Naturschutzgebiet, nachdem der Landschaftsplan für Sendenhorst nach einer längeren Planungs- und Diskussionsphase verabschiedet worden war. Das war lange, bevor die meisten Bürger den Begriff Corona überhaupt je gehört hatten.