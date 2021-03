Den Anfang macht „Kumpel“, der Labrador von Bürgermeisterin Katrin Reuscher. Er trägt den roten Luftballon am Stöckchen aus dem Rathaus heraus in die strahlende Sonne. Am Dienstagvormittag ist die Mutmach-Aktion aus dem St.-Josef-Stift in der Sendenhorster Stadtverwaltung angekommen. Die Initiatoren aus den Krankenhaus hatten – wie berichtet – die Bürgermeisterin als zweiten Partner bei der Aktion nominiert – und Katrin Reuscher hatte das gerne angenommen. Und nicht nur sie: Am Ende stehen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung – natürlich einzeln – an geöffneten Fenstern und halten bunte Ballons nach draußen. „Auch wir wollen in diesen Zeiten etwas Mut machen“, erklärt Katrin Reuscher. Und sie bedankt sich zum Schluss bei allen, die dabei sind.